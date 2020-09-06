والي سعيدة يدعو لاستلام المشاريع في آجالها المحددة خاصة بمناطق الظل

شدد والي ولاية سعيدة، اليوم الأحد، على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لاستلام جل المشاريع المتبقية في أجالها المحددة.

وأكد في نفس السياق على إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، الإمداد بالكهرباء والغاز وشق الطرق.

كما أعطى تعليمات للمسؤولين من أجل المتابعة اليومية والمستمرة لوضعية المشاريع المسجلة في إطار التكفل بمناطق الظل.

وقد ترأس والي ولاية سعيدة، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية.

وحسب بيان ولاية سعيدة، فقد خصص الاجتماع لدراسة متابعة الإجراءات المتخذة للتكفل بمناطق الظل، وبعث مشروع رقمنة الإدارة.