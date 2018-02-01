والي سعيدة يزور جرحى حادث الحافلة للمرة الثانية في أسبوع

أخبار الجزائر
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والي سعيدة يزور جرحى حادث الحافلة للمرة الثانية في أسبوع
بقلم مصطفى.ق

بعد أسبوع من الحادث المروري الذي شهده المحور الرابط بين ولايتي سعيدة و البيض بمنطقة تيمطلاس .

عاد والي  سعيدة  سيف الإسلام لوح أمسية اليوم الخميس لزيارة الجرحي  المتبقين بمستشفى أحمد مدغري.

وقف من خلالها على سيرورة التكفل الصحي بهم، اين كانت له الفرصة لتقديم هدايا و الإستماع إلى الإنشغالات المطروحة من قبل الجرحى و اهاليهم المرافقين .

كما رافق الوالي قائد المجموعة الإقليمية للدرلاك الوطني  لولاية سعيدة وقائد القطاع العملياتي  بسعيدة ورئيس الامن الولائي.

وأعضاء لجنة الأمن الولائية و المنتخبين المحليين لبلدية سعيدة.

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