والي سعيدة يزور جرحى حادث الحافلة للمرة الثانية في أسبوع

بعد أسبوع من الحادث المروري الذي شهده المحور الرابط بين ولايتي سعيدة و البيض بمنطقة تيمطلاس .

عاد والي سعيدة سيف الإسلام لوح أمسية اليوم الخميس لزيارة الجرحي المتبقين بمستشفى أحمد مدغري.

وقف من خلالها على سيرورة التكفل الصحي بهم، اين كانت له الفرصة لتقديم هدايا و الإستماع إلى الإنشغالات المطروحة من قبل الجرحى و اهاليهم المرافقين .

كما رافق الوالي قائد المجموعة الإقليمية للدرلاك الوطني لولاية سعيدة وقائد القطاع العملياتي بسعيدة ورئيس الامن الولائي.

وأعضاء لجنة الأمن الولائية و المنتخبين المحليين لبلدية سعيدة.