والي سعيدة يستقبل التلميذ صاحب معدل 17.42 في البكالوريا.. ويتخذ هذه القرارات

إستقبل مساء اليوم الأحد أمومن مرموري والي ولاية سعيدة، التلميذ بوحفص فضلاوي المتفوق المتميز في امتحان شهادة البكالوريا، والمتحصل على معدل 17.42بثانوية الشيخ بلكبير ببلدية عين السخونة.

وقد حضر الحفل الذي جرى بمقر الولاية كل من السيدات والسادة، نائب بالمجلس الأعلى للشباب، رئيس الديوان، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السخونة، ممثل وكالة حشماوي ترافل للسياحة، و والده.

وحسب بيان مصالح الولاية، فقد ألقى الوالي ألقى كلمة افتتاحية بالمناسبة، حيث رحب فيها بالحضور الكريم، مهنئا المتفوق على استحقاق ومتمنيا التوفيق لتحقيق إنجازات أكبر في المشواره الجامعي، كما قدم شكره الجزيل لوالده على جهده في مرافقة إبنه لتحصيل النتائج الممتازة.

بالمناسبة إتخذ والي الولاية قرارات تدخل في إطار تحسن المستوى المعيشي و الدراسي للمتفوق في انتظار حفل التكريم المبرمج خلال الأيام المقبلة.

ومن بين القرارات، التكفل بإتمام الأشغال للسكن الريفي في أقرب الآجال المستفيد منه والده سابقا.

أما في إطار تحسين المستوى في تعليم اللغات، سيتم التكفل بمصاريف المدارس الخاصة، تأهيلا للدخول إلى السنة الجامعية المقلبة دون أي صعوبات.

كما أسدى الوالي تعليمة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السخونة بضرورة تسجيل مشروع انجاز طريق من شأنه فك العزلة عن سكان المنطقة ضمن برنامج التنمية البلدي PCD لسنة 2025.

وعقب استقباله للتلميذ بوحفص فضلاوي المتفوق المتميز في امتحان شهادة البكالوريا، أدلى الوالي بتصريحات قال فيها، “إن متعامل خاص قرر منح رحلة سياحية للتلميذ بوحفص نحو تركيا”.

وتجدر الاشارة، إلى أن والي سعيدة استقبل التلميذ المتفوق بوحفص فضلاوي بعد نشر قناة النهار لقصة مثابرته الدراسية رغم قساوة العيش.