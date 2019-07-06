والي سعيدة يستقبل المحتجين المعنيين بتقسيم التجزئات العقارية 

أخبار الجزائر
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والي سعيدة يستقبل المحتجين المعنيين بتقسيم التجزئات العقارية 
بقلم نسرين محفوف

على إثر الوقفة الاحتجاجية لبعض المواطنين المعنيين بتقسيم التجزئات العقارية ببلدية سعيدة ،استقبل الوالي، لوح سيف الإسلام، ممثلين عن المحتجين، أين قدم لهم شروحات وافية عن إجراءات التحضير للقائمة.

وتتمثل هذه الإجراءات في قرب استكمال إجراءات التحقيقات الإدارية الخاصة بالمترشحين للاستفادة من التجزئات العقارية، أين استقطبت التحقيقات لحد الان ما يقارب 21 ألف ملف، من أصل 25 ألف ملف مودع، والتي تضمنت 1600 ملف لغير القاطني ببلدية سعيدة.

و بعد موافقة المجلس الشعبي الولائي و البلدي، سيتم الإفراج عن القائمة عن طريق القرعة، والتي سيشارك فيها كل المترشحين.


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