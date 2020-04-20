والي سعيدة يعلن المتابعة القضائية لمروجي شائعة منعه للعمل الخيري والتضامني

أصدر والي سعيدة، اليوم الاثنين بيانا حول بعض المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي إصداره تعليمات، يمنع من خلالها العمل الخيري والتضامني للجمعيات الفاعلة في المجال الإجتماعي .

وأوضح الوالي أن مثل هذه المبادرات نثمنها خاصة في الظرف الراهن، وهي عنصر هام في المخطط الوطني للقضاء على جائحة كورونا، دليل على روح التضامن والتكافل الإجتماعي بين أفراد الشعب الجزائري .

وقال إن الهبة التضامنية التي عرفتها ولاية سعيدة مؤخرا، بمساهمة السلطات المحلية، المحسنين وجمعيات المجتمع المدني، دليل قاطع على مسعى الجهاز التنفيذي في تثمين مثل هذه المبادرات، والتي أثمرت بتوزيع مساعدات غذائية ذات الإستهلاك الواسع لفائدة العائلات المعوزة والمحتاجة لاسيما سكان مناطق الظل عبر إقليم ولاية سعيدة .

ومن هذا المنطلق- يضيف الوالي- تم ضبط النشاط التضامني عبر الولاية من خلال القناة الرسمية وهي مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي، والتي ابانت على جهد كبير من قبل عناصرها، مرفوقة بكل الجمعيات الهادفة للعمل الخيري التطوعي، تفاديا لتحويل العمل الإنساني على فحواه وإطاره القانوني.

وشجب الوالي هذه المنشورات التي ستكون محل تحقيق ومتابعات قضائية، والتي تهدف إلى الفوضى وزرع البلبلة، التشكيك وتغليط المواطن السعيدي .

واغتنم الوالي الفرصة ليوجه كلمة شكر مشفوعة بالإمتنان والتقدير إلى كل الخيرين، المنظمات وجمعيات المجتمع المدني الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير لإسعاد المعوزين والمحتاجين.

ودعا الوالي المواطنات والمواطنين الى عدم الإنصياع لمثل هذه المغالطات غير المسؤولة واستقاء المعلومة من المصادر الرسمية.