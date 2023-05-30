والي سعيدة يلغي 92 مشروع إستثماري و49 عقد خاص بالمشاريع الإستثمارية
بقلم النهار أونلاين
قرر والي ولاية سعيد احمد بودوح إلغاء 92 مشروع إستثماري بمساحة 39 هكتار بالولاية كما ألغى 49 عقد خاص بالمشاريع الاستثمارية بما يعادل 8 هكتارات. وذلك بسبب عدم التجسيد الفعلي.
وحسب بيان مصالح الولاية جاء هذا القرار خلال تترأسه إجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الصناعي.
وذلك بحضور رؤساء الدوائر ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تقدم المشاريع الإستثمارية.
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