إعــــلانات
أخبار الجزائر

والي سعيدة يلغي 92 مشروع إستثماري و49 عقد خاص بالمشاريع الإستثمارية

بقلم النهار أونلاين
والي سعيدة يلغي 92 مشروع إستثماري و49 عقد خاص بالمشاريع الإستثمارية
  • 1127
  • 0

قرر والي ولاية سعيد احمد بودوح إلغاء 92 مشروع إستثماري بمساحة 39 هكتار بالولاية كما ألغى 49 عقد خاص بالمشاريع الاستثمارية بما يعادل 8 هكتارات. وذلك بسبب عدم التجسيد الفعلي. 

وحسب بيان مصالح الولاية جاء هذا القرار خلال تترأسه إجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الصناعي.

وذلك بحضور رؤساء الدوائر ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تقدم المشاريع الإستثمارية.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ztnhq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر