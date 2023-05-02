والي سعيدة يوقف مدير الشباب والرياضة قارة يوسف ويعين براشدي حاج أحمد خلفا له

أعلن والي ولاية سعيدة، أحمد بودوح، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مدير الشباب والرياضة بالولاية، قارة يوسف، وتعيين براشدي حاج أحمد رفيق خلفا له.

وحسب بيان الصفحة الرسمية، لولاية سعيدة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد جرى توقيف مدير الشباب والرياضة قارة يوسف، بسبب إختلالات متعددة، سواء تعلق الأمر بالتسيير الهياكل أو مرافقة السلطات المحلية في تعزيز المقاربة التشاركية، وترقية الأداء الجمعوي، رغم التنبيهات العديدة.

وأوضح ذات البيان، أنه تم تعويض الموقوف قارة يوسف، برئيس مصلحة الرياضة بولاية سعيدة، براشدي حاج أحمد رفيق بصفة مؤقتة.

لغاية إستكمال إجراءات تعيين مدير جديد وفقا للتنظيم المعمول به.