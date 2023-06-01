والي سعيدة يُعزي عائلات ضحايا حادث المرور

تنقل والي ولاية سعيدة أحمد بودوح، مساء أمس الأربعاء إلى عائلات ضحايا حادث المرور لتقديم واجب العزاء.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه وعلى إثر حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الواقع بإقليم بلدية الحساسنة. والذي خلف 04 قتلى وإصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة. تنقلت السلطات المحلية لولاية سعيدة لتقديم واجب التعازي لعائلات الضحايا ببلدية المعمورة.

للإشارة تسبب حادث مرور وقع صبيحة أمس الأربعاء، في وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة بولاية سعيدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 92 بجانب مركب الإسمنت. وتمثل في اصطدام سيارة أجرة جماعية بسيارة سياحية. كما خلّف وفاة 04 أشخاص بعين المكان و نقل 06 مصابين بجروح متفاوتة إلى المستشفيات.