والي سكيكدة يحل المجلس البلدي الشعبي لمدينة عين زويت

أعلن والي ولاية سكيكدة حجري درفوف، من خلال بيان صادر اليوم، على إخضاع تسيير شؤون بلدية عين الزويت التابعة لدائرة الحدائق

إلى رئيسة الدائرة بسبب عدم إستجابة أعضاء المجلس البلدي لأعذار وجهها الوالي في وقت سابق لهم قصد إيجاد أرضية تفاهم بينهم،

وهو ماتسبب في تعطيل مصالح المواطنين خاصة المشاريع المسجلة لفائدة البلدية المقدرة لـ6 عمليات بغلاف مالي قدره 5 ملايير سنتيم،

كما عطل الانسداد تسديد عدة نفقات إجبارية كالماء الكهرباء و أجور العمال، يضيف ذات المصدر .

وهو الإجراء الذي إعتبرته السلطات الولائية في صالح البلدية وسكانها، من خلال تحسين الخدمة العمومية لهم .