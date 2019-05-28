والي سوق أهراس: تسليم أزيد من 3 آلاف و500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة

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والي سوق أهراس: تسليم أزيد من 3 آلاف و500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة
بقلم نويس عبد الجلال

كشف والي ولاية سوق أهراس، اليوم الإثنين، على أن الولاية معنية بتسليم 3576 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة.

وحسبما أفاد به بيان للولاية، فإن والي الولاية أشرف صبيحة اليوم الإثنين والي ولاية سوق اهراس على إجتماع مع مجلس الولاية .

حيث خصص لدراسة قطاع السكن على مستوى الولاية بمختلف البرامج .  وفقا لنفس المصدر.

وقد أعرب عن عدم رضاه بخصوص التفاوت في التجسيد الميداني في مختلف البرامج وخصوصا السكن الترقوي المدعم.

كما أمر بإتخاذ إجراءات صارمة ضد المرقيين المتقاعسين في إنجازالأشغال المرتبطة بالمشاريع السكنية الموكلة لهم، بعد توجيه إعذارات لهم.

مؤكدا في ذات السياق، على تسليم 3576 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة الحالية2019.


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