والي سوق أهراس: وضعية الأسواق غير مقبولة

اعتبر والي سوق اهراس، محمدي فريد، وضعية الأسواق، عبر الولاية، غير مقبولة، حيث يوجد بعضها في وضعية اهمال، وآخر غير مستغل، فيما تفتقر أخرى للتهيئة.

وخلال العرض المقدم من طرف مديرة التجارة، حول وضعية الأسواق عبر بلديات الولاية، أبدى عدم رضاه عن الطريقة التي يسير بها رؤساء البلديات الأملاك التابعة للبلدية، ومن بينها الاسواق باختلافها.

وهذا ما سمح بتفشي الاسواق الموازية، حيث قدرت حصيلة الديون الخاصة بالكراء، 18 مليار سنتيم، منذ حوالي 07 سنوات .

و في هذا الاطار، أمر الوالي، باتخاذ جملة من الإجراءات، تتمثل في إعداد بطاقة تقنية لكل سوق على حدى، مع استشارة التجار حول ما يجب القيام به، لإعادة بعث نشاط السوق.

كما طالب بالتنويع في النشاطات داخل الاسواق، وعدم اقتصارها على بيع الخضر والفواكه.

وأمهل الوالي مدة شهر لإعداد التقرير، وتقديم الحلول الخاصة بتنشيط الأسواق، وما يجب فعله لإعادة بعثها

كما طالب بالقضاء على التجارة الفوضوية، وتوفير أماكن للباعة الفوضويين.