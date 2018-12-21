والي سوق أهراس يأمر بالتكفل باللاجئين الأفارقة

أمر والي ولاية سوق اهراس، محمدي فريد، بفتح المركز الاجتماعي التابع للهلال الأحمر الجزائري، لاستقبال الرعايا الأفارقة والتكفل بهم.

وحسب بيان الولاية، ترأس الوالي، اجتماع خاص بعملية التضامن، أعطى من خلاله تعليمات، بفتح المركز الاجتماعي، التابع للهلال الاحمر، بعين صنور، بلدية المشروحة، على مدار الاسبوع.

وأمر بتخصيصه لاستقبال الرعايا الافارقة، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم.

بالإضافة إلى فتح مكتب خاص بالخلية الجوارية للتضامن .

هذا، وتعمل مختلف المراكز الاجتماعية التابعة للهلال الأحمر الجزائري بسوق اهراس، على تقديم مساعدات مادية وإنسانية عبر مناطق الولاية، بتأطير شباب وشابات من أبناء الولاية.

كما أعلن أنه سيتم قريبا، فتح مركز إجتماعي، بحي شعباني، بلدية سوق أهراس يحوي قاعة علاج، وروضة للاطفال ،ومركز لوجستيكي.