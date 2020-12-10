والي سوق أهراس يفضح..” أبناء مسؤولين بناو برارك باش يستفادوا سكن”

إنتفض والي سوق أهراس وناس بوزقزة اليوم وكشف تورط مسؤولين محليين بالولاية في تزوير ملفات السكن والتواطؤ مع مواطنين في ذلك.

وعبر الوالي عن أسفه من رئيس بلدية عبر إقليم الولاية قام بإسكان أبناءه في البيوت القصديرية لترحيلهم إلى سكنات لائقة لا يستحقونها.

أضاف الوالي، انه من غير المعقول أن نجد أن ناس أجرتهم الشهرية تصل إلى 80 ألف دينار، ويستفيذ من السكن الإجتماعي.

وأضاف الوالي، سيتم هدم كل من إستولى على اراضي الدولة اوعقار ليس ملكه وزور ملف السكن ليأخد حق غير في السكن.

وأكد الوالي، أنه سيكون بالمرصاد لكن من يستولي على أراضي الدولة، ويحاول التلاعب وتزوير ملف السكن، كما سيتم متابعتهم قضائيا.

وفي ذات السياق تم تسجيل365 طعن مؤسس فيهم من زورو ملفاتهم ولا تستوفي فيهم شروط الاستفادة وسيتم تحويل ملفاتهم على العدالة.

هذا وقد أشرف والي سوق أهراس اليوم توزيع مقررات الاستفادة من سكنات ريفية بمناطق الظل عبر اقليم بلديات الولاية.