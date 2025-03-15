والي سوق أهراس يقدم تقريره في حادثة احتراق 7 حافلات

أصدر والي ولاية سوق أهراس، عبد الكريم زيناي، تقريرا ضد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري etus فور وقوع حادث احتراق 7 حافلات تابعة للمؤسسة.

وحسب مصادر “النهار”، على اثر نشوب الحريق مساء أمس الجمعة، بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري. والذي أدى الى تسجيل أضرار جسيمة تمثلت في احتراق 07 حافلات نقل، قدم والي ولاية سوق أهراس تقريرا ضد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري.

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