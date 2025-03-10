والي سوق أهراس يقرر تجميد المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخضارة

أصدر والي ولاية سوق أهراس، قرارًا يقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخضارة، وذلك في إطار التدابير القانونية والإدارية الرامية إلى ضمان استمرارية المرفق العام وسير شؤون البلدية بانتظام.

وفي هذا السياق، تم تكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤونها، لضمان تقديم الخدمات العمومية للمواطنين. ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية المحلية دون انقطاع.

ويأتي هذا القرار في ظل حرص السلطات الولائية على الحفاظ على استقرار المؤسسات المحلية. وضمان سيرها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يخدم المصلحة العامة لسكان بلدية الخضارة.

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