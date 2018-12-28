والي سوق أهراس يقرر تحويل محلين تجاريين إلى ملعب بالعشب الإصطناعي

قام والي ولاية سوق أهراس، محمدي فريد، بتحويل اثنين من التجار بمحاذاة متوسطة عزوز عمار إلى المنطقة الصناعية، وتخصيص المكان من أجل انجاز ملعب بالعشب الإصطناعي خصص للمؤسسة التربوية.

ويأتي هذا الاجراء بعد معاينة الوالي المؤسستين التربويتين متوسطة عزوز عمار ومدرسة فرعون

كما إتخذ الوالي بعض الإجراءات الخاصة بالمؤسسات التربوية، حيث قرر إقامة سياج بالفضاء المقابل للمدرسة لحماية التلاميذ.

إضافة إلى إعطاء تعليمات لمدير التجهيزات العمومية بإجراء خبرة لشبكة الكهرباء بالمدرسة من أجل إعادة تأهيلها.

وإعداد بطاقة تقنية من أجل إنجاز ملعب بالعشب الإصطناعي داخل المدرسة، إضافة الى إعادة الإعتبار للإنارة و غرف تغيير الملابس الخاصة بفريق التنس.

كما تقرر القيام بعملية تنظيف وتحويل للعتاد القديم الموجود بالمدرسة قبل نهاية العطلة .