والي سوق أهراس يقرر غلق جميع أسواق الماشية عبر الولاية

قرر والي سوق أهراس، لوناس بوزقزة، اليوم الخميس، غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي على مستوى جميع بلديات الولاية.

ويبقى هذا القرار ساري المفعول إلى غاية إشعار آخر كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

وحسب ما علم به من مصالح الولاية، فقد تم إتخاذ هذا القرار بسبب عدم الإلتزام بتدابير الوقاية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي جائحة كورونا ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المواطنين.

هذا ودعا الوالي جميع المصالح الأمنية لتنفيذ قرار تعليق نشاط هذه الأسواق عبر البلديات الـ26 للولاية، وإلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع المخالفين لهذا القرار من خلال التطبيق الصارم للقانون. يضيف ذات المصدر.