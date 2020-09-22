والي سوق اهراس: توزيع 2051 سكن إجتماعي بعاصمة الولاية غدا

أكد والي ولاية سوق اهراس، الوناس بوزقزة، أنه سيتم قريبا توزيع حصة سكنية مهمة بصيغة الإيجاري العمومي.

وأضاف والي سوق اهراس في تصريح حصري لقناة “النهار”، إن الولاية ستقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتوزيع 3942 وحدة سكنية.

منها 2051 وحدة بعاصمة الولاية و التي سيشرع في نشر قوائمها ابتداءا من صبيحة الغد الأربعاء .

و أضاف والي سوق اهراس، بأن عملية نشر قوائم المستفيدين للبلديات الأخرى ستتواصل و تشمل كل بلديات الولاية.

هدا و قد استحسن طالبي السكن خبر نشر القوائم التي طال انتظارها و اعربوا عن فرحتهم لهدا الحدث الهام.