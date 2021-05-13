والي سيدي بلعباس يزور مركز الطفولة المسعفة

أدى اليوم الخميس، والي سيدي بلعباس، مصطفى ليماني، صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير ” أبو بكر الصديق “.

وتبادل الوالي والوفد المرافق له التهاني مع المواطنين الذين أمهم الجامع.

ومباشرة بعد تأدية صلاة العيد، كان الوالي والوفد المرافق له زيارة إلى مركز الطفولة المسعفة بحي الامتياز.

وقام الوالي والوفد المرافق له، بتقديم الهدايا للأطفال وتقديم تهاني العيد لهم.

كما زار الوالي والوفد المرافق له، منزل عميد الأئمة بسيدي بلعباس وأحد اعلام الولاية، الشيخ الفاضل الحاج بن نعوم.

وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على صحته .