والي سيدي بلعباس يصدر قرارا بغلق كل أسواق المواشي بالولاية

أصدر والي ولاية سيدي بلعباس، قرارا بغلق كل اسواق المواشي بالولاية، لمدة شهر قابل للتمديد.

وأمر الوالي بانطلاق حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية، غدا الإثنين، عبر جميع اقليم الولاية.

وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الخميس الماضي، إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني كإجراء وقائي، تفاديا لإنتشاره.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد التأكد من ظهور حالات من مرض الحمى القلاعية ببعض ولايات الوطن .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع واقصر وقت ممكن. ولا سيما بتجنيد كافة المصالح البيطرية عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

كما دعت الوزارة في بيانها الفلاحين والمربين لتسهيل إنجاز هذه العملية الهامة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية.

ويجدر التذكير بأنه بعد اكتشاف حالات مشبوهة لإصابة بعض الحيوانات، قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع المصالح البيطرية، بإغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات، كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي.