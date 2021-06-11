والي سيدي بلعباس يطمئن على جريحين أصيبا في حادث بالطريق السيار شرق غرب

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والي سيدي بلعباس يطمئن على جريحين أصيبا في حادث بالطريق السيار شرق غرب والي سيدي بلعباس يطمئن على جريحين أصيبا في حادث
بقلم نسرين محفوف

اطمئن والي ولاية سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، على صحة جريحين. أصيبا في حادث، وقع أمس الخميس، على الطريق السيار شرق -غرب الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان. وتحديدا بإقليم بلدية حاسي زهانة.

وخلف الحادث احتراقا كليا لسيارة من نوع هايفي، وضحية متوفية حرقا من جنس ذكر. وضحيتان  لهما حروق من الدرجة الثالثة والثانية. وحل الوالي بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني، حيث يوجد الجرحين المصابين في الحادث.

واستفسر والي ولاية سيدي بلعباس من الأطباء على الظروف الإستشفائية للتكفل بالمصابين. كما تأكد من توفر العلاج الضروري لهما، والتقى بأهالي المصابين.


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