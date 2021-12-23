والي سيدي بلعباس يكرم مؤسسة خاصة تضم عمالا من فئة الصم البكم

كرم والي ولاية سيدي بلعباس ليماني مصطفى، اليوم الخميس، جمال شرقي صاحب مؤسسة خاصة تضم عمال من فئة الصم والبكم.

وتعد هذه المؤسسة واحدة من أبرز المؤسسات ذات الدور الايجابي والمثمر في مجال الأعمال التطوعية بالولاية. وذلك من خلال عديد العمليات ذات المنفعة العامة وغير الربحية والخاصة.

إضافة إلى ذلك مساهمتها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة. وهذا خلال تواجدها منذ فترة تزيد عن ما يربو 20 سنة .

وأوضح الوالي خلال الحفل التكريمي الذي جرت مراسمه بنادي عمال الولاية بحضور كل من رئيس ديوان الوالي. مدير الإدارة المحلية ومديرين تنفيذيين. بأن هذا التكريم أتى نتيجة الجهود المميزة التي قام بها منتسبو هذه المؤسسة الخاصة الذين يمثلون فئة ذوي الهمم. ومتطوعوها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تم تقديمها ضمن الجهود التكاملية في العمل العام.

بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الأنشطة بالنظر إلى خبرة هذه المؤسسة وكفاءتها باعتبارها رافداً للعمل التطوعي محليا .

وقدم رئيس المجلس الشعبي الولائي بدوره جزيل الشكر والتقدير لجميع العاملين والمتطوعين بالمؤسسة على ما بذلوه من جهد واضح وملموس. خلال الفترة الماضية متطلعاً لمزيد من العطاء في خدمة المجتمع.

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