والي سيدي بلعباس يُكرم صاحبة أعلى معدل بالولاية

قام والي ولاية سيدي بلعباس، صبيحة اليوم السبت، بزيارة الى منزل التلميذة عون دليلة، صاحبة أعلى معدل في امتحان شهادة التعليم المتوسط في الولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تحصلت التلميذة، والتي كانت تدرس بمتوسطة بن سعد الجيلالي، على معدل 19.10.

ورافق الوالي، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، والامين العام للولاية، ومدير التربية.

وقام الوالي بتهنئة التلميذة عون دليلة على تفوقها ونيلها اعلى معدل بالولاية. كما قام بتكريمها متمنيا لها التوفيق والنجاح في مشوارها الدراسي.