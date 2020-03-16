والي سيدي بلعباس يُنصب خلية أزمة متعددة القطاعات للوقاية من كورونا

أشرف والي سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، صباح اليوم، بمقر الديوان، على تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات، للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعته ومكافحته.

وتضم الخلية، ممثلي الأسلاك الأمنية، والجمارك الجزائرية ومختلف القطاعات الأخرى المعنية.

على غرار قطاع الصحة، والعدالة، والتربية، والمالية، والتجارة، والتكوين والتعليم المهنيين، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والإتصال والثقافة، والصناعة والمناجم.

وقد أسدى الوالي تعليمات تهدف إلى رفع درجة اليقظة، وتعزيز قدرات العمل الاستباقي للحد من انتشار الفيروس.

كما أمر الوالي بشن حملة اعلامية واسعة، من أجل تحسيس المواطنين باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية.