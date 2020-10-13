والي عنابة الأسبق: لم أمنح حداد أي امتياز.. والوالي الذي سبقني منحه عقارا مساحته 166 هكتار

واصل رئيس جلسة محاكمة الذراع المالي للنظام السابق استجواب المتهمين في القضية، أين حل الدور على الوالي السابق لولاية عنابة والامتيازات التي تحصل عليها علي حداد بعنابة.

القاضي يسأل والي عنابة السابق محمد سليماني: نبدأ بالتهم وأجبني من وقع على مقرر منح قطعة أرضية بمساحة 166 هكتار ببرحال بعنابة لصالح علي حداد ؟

محمد سليماني: سيدي القاضي ليس لي أي دخل ساوضح لكم القرار وجدته موقع من طرف الوالي الذي سبقني

القاضي : من هو؟ من كان واليا لعنابة قبلك؟

محمد سليماني: يوسف شرفة

محمد سليماني: في2017 بحوالي شهربن ونصف حداد أمضى مع الشريك الإيطالي

القاضي: يعني حداد كان فاريها استغفر الله العظيم قبل أن يمضي مع الشريك الأاجنبي وقبل حتى أن يتم منحه المشروع.