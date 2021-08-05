والي عنابة: الوضعية مقلقة.. ونحو فرض حجز جزئي على هذه البلديات

كشف والي ولاية عنابة جمال الدين بريمى، بأن الوضعية الوبائية بالولاية مقلقة. وتستدعي اقتراح فرض حجر صحي جزئي على مستوى البلديات الكبرى للولاية. على غرار عنابة، البوني، الحجار وسيدي عمار.

وأوضح بريمي لإذاعة عنابة، أن كل المؤشرات تنذر بخطر إستمرار سرعة إنتشار العدوى. مشيرا إلى أن أكثر من 160 مريضا يتلقون حاليا العلاج على مستوى 6 وحدات إستشفائية الخاصة بمرضى كوفيد 19. بالإضافة إلى مصلحة الإنعاش على مستوى ولاية عنابة من بينهم شباب. مضيفا بأن نحو 50 وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تسجل أسبوعيا منذ فترة على مستوى الولاية

وكشف في ذات السياق، أنه بالرغم من تكثيف المراقبة لفرض احترام إجراءات الوقاية وخاصة غلق الشواطئ ومنع التجمعات والولائم على مستوى الولاية. و فرض تدابير الوقاية وارتداء القناع الواقي .غير أن ذلك يبقى غير كاف لكسر سلسلة العدوى. مشيرا إلى أن الأمر يتطلب فرض حجر منزلي لتجاوز هذه الفترة الحرجة. خاصة على مستوى البلديات التي تعرف توافد كبير للمواطنين على الساحات والفضاءات العمومية ومراكز الأنشطة التجارية والخدماتية.

وأوضح المسؤول الأول عن الولاية، أن عملية تزويد منشآت الصحة بمادة الأكسجين الطبي متواصلة بتجنيد منتوج الولاية من هده المادة المقدر بنحو 9000 لتر يوميا. تنتج من طرف مركب سيدار الحجار ومجمع عطية للحديد والصلب بعنابة. كما توجه هذه الكمية يوميا لتزويد منشآت الصحة و مصالح كوفيد-19 بولاية عنابة مع تخصيص نحو 1000 لتر من الأوكسجين يوميا من إجمالي منتوج الولاية لتزويد وحدات كوفيد-19 بولاية الطارف.