والي عنابة: تخليد الأيام الوطنية بتنظيم احتفاليات في المستوى وإعطاء الراية الوطنية عناية بالغة

استقبل والي لولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، اليوم الإثنين، بمقر الولاية الأسرة الثورية بالولاية. والمتكونة من أعضاء المكتب الولائي لمنظمة المجاهدين، الأمين الولائي لأنظمة أبناء الشهداء. الأمين الولائي لفدرالية أبناء الشهداء، نائب الأمين الولائي لمنظمة أبناء المجاهدين، وبحضور مدير المجاهدين.

وحسب بيان للولاية، تطرق الوالي مع أعضاء الأسرة الثورية بالولاية إلى مكانة ولاية عنابة التاريخية والمجاهدة كذا المعالم التاريخية ذات الاهمية.

كما أكد جلاوي على ضرورة إبراز الأهمية التاريخية والثورية لولاية عنابة من خلال تنظيم احتفاليات. تكون في المستوى خاصة بتخليد الأيام الوطنية، مشددا على أن تولى الراية الوطنية عناية بالغة.