والي عنابة :”جاهزون لاحتضان مباريات كأس إفريقيا في حالة فوز الجزائر بها”  

أكّد جمال الدين بريمي والي ولاية عنابة أن ملعب 19 ماي 1956 جاهزا لاحتضان المنافسات الدولية بداية من “الشان” المقبل.

وقال الوالي بريمي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :”جاهزية الملعب بفضل العمال. الذين تعبوا كثيرا وسط ظروف مناخية صعبة، مثلا عامل من باتنة توفى في عين المكان”.

وأضاف والي ولاية عنابة :” رفعنا التحدي، وملعب 19 ماي حاليا بمواصفات عالمية، العشب هجين وجربناه أمام موريتانيا، الإنارة جيّدة ولهذا أقول آن الأمور جيّدة”

كما أردف :”استوفينا شروط الفيفا، وملعب 19 ماي يستطيع حاليا استقبال المنافسات الدولية و حتى استقبال المنتخب الأول”.

وختم بريمي :”نملك مطار دولي وفنادق، نركز على الكان المقبل حاليا، كما طلب منا إضافة ملعبين معشوشبين وننتظر بشغف للفوز باحتضان العرس الإفريقي”.

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