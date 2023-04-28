والي عنابة: “كل الأمور مضبوطة لانطلاق “كان” أقل من 17 عاما”
بقلم كريم تيغرمت
أكد والي ولاية عنابة، جمال الدين بريمي، جاهزيتهم التامة لاحتضان منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما المقررة بالجزائر.
وصرح بريمي، اليوم الخميس، للإذاعة الوطنية: “كسبنا خبرة كبيرة مع شان 2022، وكل الأمور جاهزة لانطلاق “كان” أقل من 17 عاما”.
كما اضاف: “نأمل في تسجيل حضور جماهيري معتبر خلال مباريات هذه البطولة، خاصة وأننا حضّرنا كل الظروف اللازمة من أجل ذلك”.
وتابع والي ولاية عنابة، جمال الدين بريمي: “نطمح لاستقبال أحد أفواج كان 2025 في حال فوز الجزائر بتنظيم هذا الموعد القاري”.
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