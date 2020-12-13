والي عنابة: مستعدون لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا فور توفره

أعلن والي عنابة، اليوم الأحد، استعداد الولاية التام لإنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19 فور توفره.

وأكد خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الأحد توفير الوسائل المادية والبشرية وضمان كل الترتيبات التنظيمية لإنجاح حملة التلقيح.

ونوه والي الولاية بدرجة وعي المواطنين بولاية عنابة والتزامهم بالتدابير الاحترازية الوقائية من خطر تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وهو ما ترجمه الانخفاض المحسوس في عدد حالات الاصابة المسجلة، وكذا انخفاض عدد الوفيات بالفيروس المستجد في الولاية.

من ناحية اخرى اشار والي الولاية لتجنيد كل المرافق الصحية تحسبا لحملة التلقيح.

زيادة على تجنيد مرافق عمومية اخرى للغرض نفسه كالمرافق الرياضية و بعض هياكل النشاط الاجتماعي.