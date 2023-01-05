والي عنابة: “هذه هي تكلفة إعادة تهيئة ملعبي “19 ماي 1956″ و”شابو””
بقلم كريم تيغرمت
كشف والي ولاية عنابة، جمال الدين بريمي، القيمة المالية التي صرفت لاعادة تهيئة ملعبي “19ماي 1956″ و”شابو” تحسبا لمنافسة “الشان”.
وصرح بريمي، لتلفزيون “النهار”: “السلطات العليا للبلاد سخرت غلاف مالي بقيمة 780 مليار سنتيم لتهيئة الملعب الرئيسي لعنابة”.
كما أضاف: “كما تم تخصيص علاف مالي بقيمة 30 مليار سنتيم لاعادة تهيئة ملعب “شابو”، الذي يحتضن تدريبات المنتخبات المشاركة”.
وأردف والي ولاية عنابة: “القيمة الإجمالية لتكلفة اعادة تهيئة الملعبين معا فاقت 810 مليار سنتيم، وحاليا كل الظروف مهيئة لانجاح هذا العرس الإفريقي”.
وتابع الوالي جمال الدين بريمي: “نتمنى مع تقديم الجزائر ملف احتضان “الكان 2025″، أن نستفيد من مبالغ إضافية لتهئية ملعب الحجار، وملاعب أخرى”.
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