والي عنابة يأمر بفتح تحقيق في إنزلاق جزء من الطريق الولائي رقم 22 بكورنيش

أمر والي عنابة عبد القادر جلاوي بفتح تحقيق في الاسباب التي ادت الى انزلاق الطريق الولائي رقم 22 على مستوى “شاطئ بلفودار” بكورنيش عنابة وتحديد المسؤوليات.

وحسب بيان مصالح الولاية الانزلاق وقع امسية امس الخميس وتسبب في غلق جزئي للطريق المزدوج على طول حوالي 50 متر طولي بسبب أشغال بناء فندق سياحي لأحد الخواص.

أين قامت مديرية الاشغال العمومية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوضع الحواجز والإشارات التنبيهية وتحويل مسار السيارات لتفادي الغلق الكلي للطريق

وعلى إثر الحادث تنقل ليلة الامس والي عنابة للوقوف على الحادث و طالب بفتح تحقيق في الاسباب التي ادت الى انزلاق الطريق و تحديد المسؤوليات.

مع تقديم شكوى لدى الجهات القضائية فيما يخص الظروف التي أدت إلى تضرر الطريق الولائي رقم 22 وتعطيل حركة المرور على مستوى الكورنيش.

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