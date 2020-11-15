والي عنابة يسدي تعليمات للأجهزة الأمنية بالصرامة في تطبيق القانون..”الفوريار” لسيارات مواكب الأعراس وعقوبات ضدّ مخالفي تدابير مواجهة “كورونا”

وجه والي عنابة، جمال الدين بريمي، تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة تجول مواكب الأعراس بصفة عادية في أحياء المدينة، وتطبيق القانون وحجز جميع السيارات الخاصة بالمواكب مهما كانت الظروف، خاصة المتجولة على مستوى الطريق الرئيسي لـ”الكورنيش العنابي”، الذي يعرف يوميا توافد العشرات من سيارات مواكب الأعراس للاحتفال على مستوى “بولفار” الولاية، خاصة في الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة السياحة والفنادق.

وصرح والي عنابة لوسائل الإعلام في آخر اجتماع لمجلس الولاية، بأنه من غير المعقول تجوّل سيارات مواكب الأعراس بطريقة عادية وسط حظر مثل هذه التصرفات، وفي ظرف تطبق خلاله إجراءات صارمة لمواجهة تفشي الوباء، والتي من بينها منع تجول مواكب الأعراس، ومنع إقامة الأعراس في أي ظرف كان.

وقال والي عنابة:”من غير المقبول أن تتجول مواكب الأعراس في الطرقات بصفة عادية، وتمر على الحواجز الأمنية من دون تطبيق القانون، سنلجأ للردع ومعاقبة المخالفين وسنضطر لحجز سياراتهم مهما كانت الظروف”.

من جهة أخرى، أكد جمال الدين بريمي، بأنه تم تسخير جميع الإمكانات اللازمة على المستوى المحلي لمجابهة تفشي الوباء، مع السيطرة على نسبة الإصابة، ولم يتم فتح أي مراكز استشفائية جديدة لاستقبال مرضى “كوفيد”، مشيرا إلى أن المستشفيات المخصصة لذات العملية، ما زالت فيها أماكن شاغرة لاستقبال المزيد من المرضى، خاصة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد” ومستشفى “البوني” ومستشفيي “الحجار” و”شطايبي”.