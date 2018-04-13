والي عنابة يعزي الجزائريين وأهالي ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

أعرب والي ولاية عنابة محد سلماني، عن خالص تعازيه إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بالشعب الجزائري.

عقب استشهاد ثلة من خيرة أبناء الجيش.

وتقدّم الوالي سلماني، باسمه وباسم كلّ سكان ولاية عنابة، بتعازيه الخالصة إلى عائلات ضحايا تحطّم الطائرة العسكرية، ببوفاريك بولاية البليدة.

كما قدم تعازيه الخالصة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

راجيا من المولى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم في فقيدهم خيرا كبيرا وأجرا كثيرا.

وللإشار، فقد سقطت طائرة عسكرية بمنطقة بوفاريك ولاية البليدة مما تسببت في وفاة 257 شهيد.