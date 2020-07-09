والي عنابة يعزي في وفاة الطبيبة بوطويل راضية

قدم والي ولاية عنابة، تعازيه في وفاة الطبيبة بوطويل راضية، التي توفيت بعد تعرضها لحادث مرور.

وجاء في التعزية “ببالغ الحزن والأسى و بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقى والي الولاية نبأ وفاة المغفور لها المرحومة الدكتورة بوطويل راضية، طبيبة التخذير والإنعاش ورئيسة مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي إبن سينا بعنابة، طيب الله ثراها و تقبلها في جنات الرضوان”.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية بأخلص عبارات التعزية وأبلغ مشاعر المواساة، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته بجوار الأنبياء والصالحين ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.