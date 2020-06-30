والي عنابة يعلن عن التمديد الآلي لتراخيص التنقل الاستثنائية

أعلن والي عنابة، اليوم الثلاثاء، بأن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحه والدوائر على مستوى الولاية تبقى سارية المفعول من دون الحاجة إلى تجديدها.

وقال الوالي إن تمديد العمل وفق نظام الحجر الصحي المنزلي بإقليم الولاية، يبدأ اليوم 30 جوان وينتهي في 13 جويلية المقبل، من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

معلما في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية في “الفايسبوك” جميع الأشخاص، السلطات والهيئات العمومية والخاصة باستمرار العمل بتراخيص التنقل الاستثنائية.

مضيفا بأن الحائزين على هذه التراخيص الصادرة عن مصالح الولاية، الدائرة الإدارية لذراع الريش أو الدوائر خلال الفترات الممتدة من 15 إلى 29 ماي، ومن 30 ماي إلى 13 جوان ومن 14 إلى 29 جوان من دون سواها، تبقى سارية المفعول من دون الحاجة إلى تجديدها.

ودعا والي عنابة جميع مواطنين الولاية والوافدين إليها إلى احترام التدابير الاحترازية والوقائية التي تمليها السلطة الصحية، على غرار ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.