والي عنابة يقرر غلق ومنع الأنشطة التجارية المستأنفة لعدم إحترام شروط الوقاية

قرر صباح اليوم والي عنابة جمال الدين بريمي، بغلق ومنع العديد من النشاطات التجارية التي تم الترخيص لها لإستئناف عملها خلال الأيام القليلة الماضية، لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وقواعد التباعد للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان لمصالح ولاية عنابة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإنه بعد الترخيص بإستئناف بعض النشاطات التجارية بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والإقتصادية الناتجة عن التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

ونظرا لتسجيل عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها السلطات لعمومية الخاصة بالتأطير الصحي خلال إستئناف بعض الأنشطة التجارية.

فقد قرر والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي غلق الشاطات التجارية المتعلقة بقاعة الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية، ومحلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.