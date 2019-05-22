والي عنابة يمنح مليار و700 مليون إضافية لبلدية سيدي عمار

منح والي عنابة غلاف مالي إضافي إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية سيدي عمار بقيمة 1 مليار و700 مليون.

على خلفية الاحتجاجات التي رافقت عملية توزيع منحة قفة رمضان المقدرة بـ 6 آلاف دينار وعدم استفادة عدد كبير من العائلات المعوزة.

مخصصة لمنحة رمضان و ذلك من أجل تغطية العجز الذي تشهده البلدية التي استقبلت أزيد من 5 آلاف ملف.

في حين وزعت 1900 منحة رمضان فقط سجلت عجزا بنحو 1700 طالب منحة، بالإضافة لغير المسجلين من المحتاجين.

وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي و مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية سيدي عمار.