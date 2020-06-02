والي عنابة يمنع السباحة في جميع شواطئ الولاية إلى غاية رفع الحجر الصحي

أصدر والي عنابة جمال الدين بريمي هذا الصباح قرارا يمنع السباحة في جميع شواطئ إقليم الولاية، إلى غاية إنتهاء الوضع الصحي الحالي والإعلان الرسمي عن الإفتتاح لموسم الإصطياف لسنة 2020.

وجاء في بيان لديوان ولاية عنابة أنه في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، لاسيما التدابير المتخذة من أجل التصدي لإنتشار عدوى هذا الوباء المستجد في الأوساط العامة والفضاءات المستقطبة للجماهير.

ونظرا لعدم تفعيل المصالح المختصة في الوقت الراهن، لمخططات المراقبة والحماية والسلامة عبر الشواطئ، يذكر السيد والي ولاية عنابة كافة مواطنات ومواطني عنابة ووافديها، بأنه يمنع منعا باتا إرتياد جميع شواطئ إقليم الولاية.

ويبقى هذا الإجراء ساري المفعول إلى غاية إستناب الوضع الصحي والإعلان الرسمي عن الإفتتاح لموسم الإصطياف لسنة 2020.