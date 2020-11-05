والي عنابة يمنع تنظيم الأعراس وحفلات الختان والولائم ومجالس والعزاء

قرر والي ولاية عنابة اليوم الخميس منع تنظيم الأعراس وحفلات الختان والولائم ومجالس وكذا نصب خيم العزاء.

القرار جاء بعد انتشار ظاهرة كراء الفيلات لإقامة الأعراس بطريقة غير قانونية عبر إقليم الولاية

ووفق بيان مصالح الولاية تم منع تنظيم مواكب السيارات بالنسبة لحفلات الزفاف ويتعرض كل مخالف للقرار لسحب رخصة السياقة ووضع المركبة في المحشر

كما تقرر إلزام أصحاب المطاعم والمقاهي برفع الكراسي والطاولات

بالإضافة إلى ضرورة تعميم ووفرض الكمامات على الجميع انطلاقا من المؤسسات الادارية.

وألزمت الولاية اصحاب وسائل النقل بالبروتوكول الصحي خاصة بعد تسجيل تراخي كبير في الفترة الأخيرة.

وفي ذات السياق أكد الولاية أن قطاع الشؤون الدينية الوحيد الذي يلتزم بتطبيق تدابير البروتوكول الصحي عبر مساجد عنابة.

من جهة أخرى أكدت مصالح الولاية ان الأوكسيجين متوفر بجميع مستشفيات عنابة و جميع المصالح جاهزة لاستقبال المرضى.