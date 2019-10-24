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والي عنابة ينهي مهام رئيس بلدية عين الباردة المتابع قضائيا

أخبار الجزائر
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والي عنابة ينهي مهام رئيس بلدية عين الباردة المتابع قضائيا
بقلم عبد الناصر قلال

قرر والي ولاية عنابة توفيق مزهود إنهاء مهام رئيس بلدية عين الباردة الربيع محاوشي على خلفية الإنسداد الذي يعرفه المجلس.

كما قرر الوالي أيضا إنهاء مهام المير على خلفية المتابعة القضائية لمحاوشي في عدد كبير من قضايا الفساد .

قرار انهاء المهام جاء تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدية بسبب إنتحار أحد الباعة الفوضويين بعين الباردة.

و حسب مصادر “النهارأونلاين”، فإن قرار الوالي لقي ارتياحا وسط نواب المجلس الشعبي البلدي للبلدية، الذين قرروا العودة لمزاولة مهامهم في انتظار تعيين رئيس مجلس جديد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717013

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