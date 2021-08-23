والي عنابة يوضح سبب منع قوارب النزهة ومركبات البحر الميكانيكية الخاصة بشواطئ الولاية

أوضح والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي سبب قرار منع استخدام قوارب النزهة ومركبات البحر الميكانيكية الخاصة بجميع أصنافها على طول الشريط الساحلي لولاية عنابة.

أين جاء هذا القرار بناءا على معلومات صادرة عن المصالح الأمنية ، والتي تؤكد استعمال بعض هذه المركبات لأغراض تجارية لنقل مصطافين من ولاية عنابة و ولايات أخرى نحو شواطئ غير محروسة ولا تتوفر على مسالك وهو الأمر الذي لاحظه بصفة شخصية.

ومن ناحية أخرى فإن غياب وعي هؤلاء المواطنين قد يؤدي إلى خطر مؤكد على سلامتهم جراء قيامهم بمثل هذه السلوكات التي قد تحدث تبعات سلبية.

جدير بالذكر أن ولاية عنابة لا تزال تسجيل يوميا عددا من حالات الإصابة بفيروس كورونا وعلي فإن شواطئ ولاية عنابة ستبقى ممنوعة من السباحة ، إلى غاية صدور أي قرار من السلطات العليا للبلاد وفقا لتطور الحالة الوبائية.