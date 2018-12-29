والي عين الدفلى: على المواطينن عدم عرقلة تجسيد المشاريع ذات المنفعة العامة

دعا والي ولاية عين الدفلى، عزيز بن يوسف، المنتخبين، إقناع المواطنين بعدم عرقلة تجسيد المشاريع ذات المنفعة العامة.

وخلال ترأسه إجتماع مجلس الولاية، دعا الوالي المنتخبين إلى المتابعة الصارمة والإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع، من أجل تجسيد البرامج في الآجال المحدودة.

أما بالنسبة لسونلغاز، فكشف عن إنجاز أشغال الكهرباء والغاز المحاذية للمناطق، التي تم إنجاز مشاريع الربط بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، مشيرا أن التوسيع يتم عند الطلب.

وفي سياق الاجتماع والمتابعة، منح الوالي ميزانية إضافية للبلدية، تقدر بـ 948 067 218دج، قصد تجسيد 08 عمليات تنموية جديدة، المسجلة في مختلف البرامج والقطاعات لهذه البلدية، بالإضافة إلى إقتناء حافلتين للنقل المدرسي، ليصبح المبلغ الإجمالي 468.13 669 376 1 دج.