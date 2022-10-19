والي عين الدفلى يزور التلاميذ المصابين بتسمم غدائي بالمستشفى  

تنقل مساء اليوم عبد الغني فيلالي والي عين الدفلى إلى مستشفى فارس يحي ببلدية مليانة للإطمئنان ومعاينة الوضعية الصحية للأطفال المصابين بالتسمم.

وأصيب أكثر من 46 تلميذ بملحقة بلعباس نابي ليلى بمليانة زوال اليوم بتسمم غدائي جراء تناولهم مادة الياغورت اثناء الغداء بثانوية مصطفى فروخي.

وفور تلقي الخبر تنقل والي عين الدفلى إلى مستشفى فارس يحي ببلدية مليانة لمعاينة الوضعية الصحية للتلاميذ المصابين بالتسمم الذين يخضعون للعناية الطبية بالمستشفى.

أين تحدث معهم واطمأن على حالتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وأمر على الفور بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للتكفل الصحي والأمثل بهم وهو الشيء الذي لاحظه خلال تواجده بعين المكان.