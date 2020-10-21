والي عين الدفلى يستقبل المتفوقين الأوائل في البكالوريا

استقبل والي عين الدفلى، البار مبارك، المتفوقين الاوائل في شهادة البكالوريا على مستوى الولاية.

ويتعلق الأمر بأقديش عبد المجيد بمعدل 18.95 بثانوية مصطفى فروخي مليانة، وسالمي أمال بمعدل 18.88 بثانوية قويدري محمد بخميس مليانة.

وحضر الاستقبال رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة.

بالإضافة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، رئيس دائرة عين الدفلى، مدير التربية.

ونوه الوالي بالمجهودات التي بذلها هؤلاء التلاميذ النجباء الذين شرفوا الولاية متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي

كما أنه سيقام حفل تكريمي خاص على شرف الناجحين الاوائل على مستوى الولاية، في الأيام القليلة المقبلة.