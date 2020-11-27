والي عين تموشنت:اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الأدوية والأكسجين لمرضى كورونا

حظي قطاع الصحة في ولاية عين تموشنت، بزيارة تفقدية من طرف الوالي، أمحمد مومن، إلى المصالح المخصصة لعلاج مرضى كورونا.

وزار الوالي كل من المؤسسة العمومية الإستشفائية “أحمد مدغري”، والمؤسسة العمومية الإستشفائية “19 مارس” ببني صاف.

وتم استقباله من طرف ويس جلول مدير الصحة والسكان للولاية، مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية.

بالإضافة الى رئيس دائرة بني صاف، والأطقم الطبية والشبه طبية والإطارات القائمين على هذه المصالح.

والتقى الوالي بالأطقم الطبية والشبه طبية المجندة للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا واستمع لانشغالاتهم.

وأكد الوالي أنه تم اتخاذ الإجراءات لتوفير كل المستلزمات الضرورية لاسيما ما تعلق منها بتوفير الأدوية، وسائل الوقاية والأكسجين.

وهذا من أجل أداء مهامهم في ظروف حسنة وملائمة بغية التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالفيروس.

كما استحسن الوالي العزيمة والإرادة التي يتحلى بها الجيش الأبيض.

وقدم كل الشكر والعرفان والتقدير، معبرا عن امتنانه للمجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية والشبه طبية منذ بداية الوباء .

كما أكد أيضا على استعداده الدائم على تقديم لهم الدعم المادي والمعنوي ووقوفه إلى جانبهم لرفع التحدي في مجابهة الوباء.

بدورهم عبر الأطباء والممرضون على استحسانهم لهذه الزيارة التي تركت أثرا إيجابيا في أنفسهم والرفع المعنوي الذي قدمه الوالي للجيش الأبيض.

كما أبدو استعدادهم على مواصلة جهودهم وتقديم التضحيات حتى القضاء نهائيا على هذا الوباء.