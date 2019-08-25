والي عين تموشنت تقف على مدى جاهزية المنشآت التربوية

أخبار الجزائر
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والي عين تموشنت تقف على مدى جاهزية المنشآت التربوية
بقلم نسرين محفوف

عاينت صبيحة اليوم، ويناز لبيبة، والي ولاية عين تموشنت، المؤسسات التربوية المزمع تسليمها مع الدخول المدرسي المقبل.

وخلال الزيارة، أعطت الوالي تعليمات صارمة لمقاولات الإنجاز، لرفع مخلفات البناء وتنظيف محيط هذه المؤسسات التربوية.

كما ألحت على ضرورة توفير كل الظروف اللازمة، لإنجاح الدخول المدرسي المقبل .

الجدير بالإشارة، أن قطاع التربية سيتعزز باستلام خمس مدارس ابتدائية ومتوسطتان وثانوية ببلدية عين الكيحل، لتعويض ثانوية العقيد عميروش.

بالإضافة إلى فتح 44 قسما لتخفيف الضغط على المدارس الإبتدائية.


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