والي عين تموشنت توقف رئيس بلدية بني صاف بسبب متابعات قضائية

قررت والي ولاية عين تموشنت اليوم الاحد توقيف رئيس بلدية بني صاف بسبب متابعات قضائية ضده.

وسبق امر لقاضي التحقيق بمحكمة حمام بوحجر قرار بوضعه تحت الرقابة القضائية رفقة عدد من الموظفين السابقين للبلدية بسبب متابعاتهم القضائية بتهم تتعلق بتمديد اموال عمومية في قضايا فساد خاصة بقفة رمضان 2018 و قضايا اخرى.

هذا يذكر ان هذا التوقيف يعد الثاني بولاية عين تموشنت في ظرف اسبوعين فقط بعد ايداع رئيس بلدية عاصمة الولاية عين تموشنت الحبس المؤقت و تعيين رئيس بلدية اخر خلفا له، و الثالث من نوعه في ظرف شهر بعد تجميد والي ولاية عين تموشنت للمجلس الشعبي البلدية لبلدية عين الاربعاء.