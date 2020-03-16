والي عين تموشنت: منع التجمعات وإلغاء أو تأجيل النشاطات الجماعية تفاديا لتفشي كورونا

أشرفت اليوم الاثنين، والي عين تموشنت، ويناز لبيبة، على تنصيب خلية أزمة على مستوى الولاية، لوضع نظام للوقاية والمتابعة ومكافحة فيروس كورونا.

وتتشكل اللجنة الولائية من ممثلي الأسلاك الأمنية و ممثلي مختلف القطاعات على غرار الصحة، الحماية المدنية، الإدارة المحلية، التنظيم والشؤون العامة، التجارة، الشؤون الدينية، التعليم العالي، الثقافة، الشبيبة والرياضة، السياحة والصناعة التقليدية .

وأسدت الوالي جملة من التوجيهات إلى أعضاء الخلية، تقضي بالبقاء في حالة تأهب قصوى للتدخل عند الاقتضاء، وتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير التي تندرج في إطار الوقاية والحدّ من انتشار الفيروس.

وهذا لضمان حماية وسلامة المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية، منع التجمعات إلغاء أو تأجيل النشاطات الجماعية التي من شأنها أن تساهم في انتشار العدوى بين الأفراد.

كما دعت الوالي الى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية من طرف القطاعات، لاسيما من خلال القيام بعمليات التعقيم والتنظيف الدورية .

كما طالبت الوالي الجميع الى التحلي باليقظة واتباع كل الإجراءات الاحترازية التي يقتضيها الوضع حفاظا على الصحة العمومية.