والي عين تموشنت يكشف عن جديد مصنع “ايمين اوتو” للمركبات

كشف والي ولاية عين تموشنت، امحمد مومن، اليوم السبت، أنه سيكون هناك جديد خلال الايام القادمة بخصوص مصنع “ايمين اوتو” للمركبات.

وفي تصريح للنهار أوضح الوالي أنه من خلال المعلومات المتحصل عليها من وزارة الصناعة. و كذا الوكالة الجزائرية للاستثمار سيتم الإعلان عن جديد هذا المصنع من خلال زيارة مرتقبة له.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية، قال والي ولاية عين تموشنت للنهار ان421 مشروع استثماري تم توطينه بالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات الصناعية الموجودة على مستوى الولاية منها 108 مشروع على مستوى مناطق النشاطات الصناعية و الباقي على مستوى المنطقتين الصناعيتين بولاية عين تموشنت.

كما اكد ذات المسؤول أن92 مشروع دخل حيز الاستغلال و 44 مشروع استثماري قيد الانجاز ينتظر ان يدخلوا حيز الاستغلال خلال سنة 2025 اما البقية فقد تم توجيه اعذارات لهم منهم من تم تسوية وضعيته.

واشار امحمد مومن ان 27 هكتار من الاراضي الموجهة للاستثمار تم استرجاعها سواء بالغاء الاستفادة بقرارات ولائية و اخرى بعقود تم احالتها للعدالة فصل في بعض الملفات و اخرى ينتظر الفصل فيها.

واردف والي ولاية عين تموشنت في تصريحه للنهار، أنه تم تقديم 4 قطع اراضي للوكالة الجزائرية للاستثمار تم توزيعها عن طريق الوكالة.

كما تم تقديم 5 قطع اخرى على مستوى المنطقة الصناعية تامزورة تم الفصل فيها و بالتالي 9 استثمارات جديدة ستدخل حيز الانجاز من خلال التطبيقة، يضيف الوالي.